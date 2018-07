Diciotti, trafficanti di migranti tagliano un dito a un bimbo per avere soldi dai genitori

Sabato 14 Luglio 2018, 10:16 - Ultimo aggiornamento: 14-07-2018 12:36

Vergogna a bordo. Per convincere ia dare altro denaro per il viaggio in Italia ihanno rapito il figlio e gli hanno. Col «trofeo» esibito per dimostrare di quali atrocità erano capaci sono andati dalla coppia che ha dato loro i soldi.È una delle «ordinarie» storie di violenza raccontate dai profughi arrivati ieri a Trapani a bordo della nave della Guardia Costiera. I mediatori culturali e gli investigatori, con l'ausilio degli interpreti, stanno raccogliendo le testimonianze dolorose dei 67partiti dalla Libia, soccorsi in mare dal rimorchiatore Vos Thalassa e poi trasferiti sulla Diciotti.Una donna cinquantenne ha invece riferito di essere stata violentata più volte prima della partenza. La sua storia è stata confermata dai medici della Cisom di Malta e poi dai sanitari trapanesi che l'hanno visitata. Drammatiche le parole di un giovane che ha raccontato di aver visto morire la moglie: sarebbe stata assassinata a colpi di pistola nel campo profughi dai trafficanti.