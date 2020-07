Migranti, paura a Gualdo Cattaneo (Perugia): «Fuggiti 23 tunisini, quarantena violata»

Caos migranti vicino Perugia. Giovedì a Gualdo Cattaneo, 6mila abitanti e un territorio di 100 chilometri quadrati, sono arrivati 25 migranti tunisini provenienti da Agrigento. Sono stati condotti presso una struttura ricettiva per il previsto periofo di quarantena. Sabato, intorno all’ora di cena, s’è scoperto che 23 di quei 25 tunisini avevano fatto perdere le loro tracce. Probabilmente hanno approfittato di una partita a pallone organizza tra di loro per allontanarsi in gruppetti di poche persone. E’ scattata una vasta operazione di ricerca che coinvolge le forze dell’ordine coordinate da Questura e Prefettura di Perugia. In Prefettura è stato attivato, come da prassi, un tavolo tecnico con tutti i soggetti e gli enti interessati.

Il sindaco di Gualdo Cattaneo, Enrico Valentini, sul punto ha detto a Il Messaggero: «Le autorità mi hanno comunicato che dei 25 immigrati arrivati giovedì pomeriggio a Gualdo Cattaneo, 23 risultano irreperibili dal tardo pomeriggio di sabato 18 Luglio. Sono in corso le indagini e le ricerche da parte delle autorità competenti con le quali sono in costante contatto». E sempre ha aggiunto: «Siamo stati informati con una mail arrivata dal Ministero dell’Interno. Credo che la gestione delle migrazioni vada condivisa con le comunità locali soprattutto quando ad essere interessate dall’accoglienza sono realtà piccole, e con strutture altrettanto piccole, come Gualdo Cattaneo. Per il futuro mi auguro che questo coinvolgimento venga praticato anche per la serenità delle comunità locali. Ora il mio compito è quello di rassicurare i cittadini e di garantire la calma sociale».



LE REAZIONI

Ultimo aggiornamento: 13:08

Dell’allontanamento dei 23 migrati aveva dato notizia via social, attraverso il suo profilo Facebook, l’onorevole e segretario regionale dellaVirginio Caparvi che, domenica mattina, ha scritto: «Migranti: non scappano dalla guerra ma scappano da Gualdo Cattaneo. Di 25 tunisini arrivati giovedì sera a Gualdo Cattaneo, peraltro senza che il sindaco venisse avvisato del loro arrivo se non poche ore prima, 23 sono subito scappati». Lo ha reso noto, direttamente da Gualdo Cattaneo, l'onorevole Virginio Caparvi che è anche segretario regionale della Lega, con un post pubblicato sul suo profilo Facebbok. «Non si trovano più - prosegue il deputato umbro - ed hanno dunque violato la quarantena a cui erano sottoposti. Siamo qui con Alessandro Becchetti (referente territoriale dei quattro Borghi) e Diego Leonardi consigliere comunale, vi aggiorno più avanti».