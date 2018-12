Furgone carico di migranti sbanda per sfuggire a un controllo di polizia, 16 feriti

Grave incidente avvenuto nella zona di Monrupino, sul Carso triestino, dove i passeur provenienti dalla vicina Slovenia abbandonano migranti dopo averli accompagnati oltre confine. È di almeno 16 feriti di cui alcuni in gravi condizioni il bilancio dello scontro tra un furgone carico di, e una o più auto contro le quali è andato a sbattere. Secondo quanto si è appreso, il furgone sfuggiva alle forze dell'ordine che lo avevano intercettato e intendevano effettuare un controllo.L'incidente è avvenuto alle 12.08 nel Comune di Opicina, in provincia die immediatamente è scattato l'allarme. Tutti i mezzi di soccorso disponibili sono stati fatti convergere nell'area compreso un elicottero per il soccorso. Una nota della Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria parla di emergenza e specifica che i tempi di soccorso per i codici non urgenti dell'area di Trieste sono destinati ad allungarsi.