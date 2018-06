Migranti, giallo sullo sbarco della Lifeline. Malta: nessuna decisione sull'approdo

Giallo sul possibile sbarco della Lifeline nel porto di Malta. Parigi evoca «una soluzione europea» per la Lifeline, la nave con 234 migranti a bordo bloccata in mare da giorni, con «uno sbarco a Malta». Lo annuncia il portavoce del governo francese Benjamin Griveaux in un'intervista alla radio francese Rtl.



Il portavoce del governo francese, Benjamin Griveaux, ha detto oggi che «si sta disegnando» una «soluzione europea» per la nave Lifeline bloccata da giorni in mare con 234 migranti a bordo. Intervistato da radio RTL, Griveaux ha evocato la possibilità che la nave «sbarchi a Malta». «Il presidente della Repubblica Emmanuel Macron ha parlato ieri con il premier maltese Muscat e nel momento in cui vi parlo, una soluzione europea sembra disegnarsi: quellla di uno sbarco a Malta», ha dichiarato. Come nel caso dell'Aquarius sbarcato in Spagna, il portavoce ha spiegato che la Francia potorebbe eventualmente accogliere, valutandoli individualmente, caso per caso, alcuni richiedenti asilo in Francia. A tre giorni dal cruciale vertice Ue di Bruxelles, l'esponente dell'esecutivo frnacese ha quindi martellato che quesa crisi «è politica prima di essere migratoria». Quindi l'appello finale: «Oggi, abbiamo dei centri aperti sotto autorità italiana. Noi vogliamo dei centri chiusi sotto autorità europea».



Ma immediata è arrivata la smentita del governo. Malta non ha ancora preso la decisione di accogliere la nave Lifeline con oltre 230 migranti a bordo. Lo afferma un portavoce del governo de La Valletta secondo quanto riferito da Malta Today dopo l'annuncio del portavoce del governo francese Benjamin Griveaux che ha evocato un possibile sbarco sull'isola della Lifeline. Lo stesso Malta Today riferisce di colloqui in corso fra il presidente francese Emmanuel Macron (oggi in visita in Vaticano) e il premier maltese Joseph Muscat.

Martedì 26 Giugno 2018, 10:25 - Ultimo aggiornamento: 26-06-2018 10:32

