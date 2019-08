Gommone affonda al largo della Libia. Mediterranea: «Nave di Lifeline soccorre 101 migranti»

«Dopo che la motovedetta della cosiddetta

La nave Eleonore della Ong Lifeline «ha soccorso 101 persone a bordo di un gommone che stava affondando a 43 miglia da Al-Khoms», in Libia. Lo si legge in un tweet di Mediterranea nel quale si aggiunge che «la nave Mare Jonio ha offerto la sua assistenza e si sta dirigendo verso est». Il gommone è stato avvistato dal biplano «Lifeline 3».LEGGI ANCHE....> Migranti: Ue, Italia ha chiesto coordinamento per Open Arms