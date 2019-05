Migranti, gommone con 90 migranti alla deriva al largo della Libia: «A bordo è morta una bimba»

«una bambina di 5 anni che è morta. Alle 8.25 i migranti ci hanno detto che l'elicottero era ancora lì e di poter stabilire che la nave è un'imbarcazione militare. Siamo quasi certi che sia la P490 dell'ItalianNavy. Deve prestare soccorso immediato!». Così, Alarm Phone su Twitter.

Un'imbarcazione con 90 migranti a bordo si trova in difficoltà da ieri al largo della Libia e ha lanciato svariati allarmi attraverso Alarm Phone. «Le persone a bordo - scrive su twitter Alarm Phone - ci hanno contattati di nuovo. Vedono un elicottero volare intorno a loro ma non vedono alcuna imbarcazione. Ci chiedono se siamo a conoscenza di una possibile operazione di soccorso in arrivo, ma anche noi non sappiamo nulla».Secondo Alarm Phone, a bordo ci sarebbeQualche ora fa in un altro tweet Alarm Phone aveva fatto sapere che le «90 persone a bordo stanno ancora soffrendo e sono in grave pericolo. Il sole sta sorgendo nel Mediterraneo centrale ma ora possono vedere con chiarezza che nessuno è nelle vicinanze. Sono ancora abbandonati a mare e non c'è nessun soccorso in vista». Anche la ong Mediterranea Saving Humans sottolinea su twitter che è necessario un intervento urgente chiamando in causa la nave Cigala Fulgosi della Marina Militare. «C'è un barcone in difficoltà - scrive la ong - 90 persone a bordo tra cui donne e bambini. In zona la nave P490 'Cigala Fulgosì ItalianNavy. È necessario un intervento urgente».