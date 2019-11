Migranti, Alarm Phone: «Duecento salvati a bordo della nave italiana Asso Trenta»

Nuovo salvataggio di migranti nel Mediterraneo, a largo delle coste italiane. A rivelarlo è Alarm Phone, il servizio telefonico dedicato ai migranti in difficoltà in mare, che su Twitter ha scritto: «Tra la notte scorsa e questa mattina, circa 200 persone in difficoltà sono state tratte in salvo e sono ora sull'imbarcazione battente bandiera italiana "Asso Trenta" in acque internazionali. Le autorità italiane sono state avvertite. Le persone scappavano dalla Libia e non possono farvi ritorno. Hanno bisogno di essere portati in Europa».

Between yesterday night & this morning, about 200 people in distress were rescued & are now on the Italian flagged supply vessel #Asso30 in international waters. Italian authorities are informed. The people escaped #Libya and cannot be returned. They must be brought to #Europe! pic.twitter.com/Dcj7R0ffMS

— Alarm Phone (@alarm_phone) 2 novembre 2019