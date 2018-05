I migranti e il Paese senza guida

Giovedì 31 Maggio 2018, 09:45

Difficile credere alle coincidenze osservando quanto accaduto nelle ultime 72 ore in concomitanza con la crisi politico-istituzionale italiana. Mentre ci si fronteggia sul campo della sovranità nazionale, pochi sembrano far caso ad alcune vicende che contribuiscono a sottolineare il progressivo deficit di credibilità di cui soffre l'Italia. Non si tratta di essere o meno critici nei confronti dell'euro e dei trattati Ue ma di questioni legate strettamente agli interessi nazionali quali la crisi libica, i flussi di migranti illegali e la mai decollata missione militare in Niger.La conferenza sulla Libia organizzata a Parigi da Emmanuel Macron conferma la volontà transalpina di imporre la propria leadership nel difficile processo di pace nella ex colonia italiana ma il fatto che il summit sia stato organizzato dall'Eliseo in pochi giorni sottolinea l'evidente volontà francese di approfittare dell'impasse italiana.Nessun documento è stato firmato al termine del vertice parigino in cui le parti si sono però impegnate a favorire la stabilizzazione del Paese e l'unificazione delle istituzioni in vista del voto parlamentare il 10 dicembre. Un blando successo che dovrà fare i conti con le 13 milizie dell'Ovest, tra cui alcune delle più importanti, che non si sono presentate a Parigi e con le condizioni poste dai Fratelli Musulmani, molto forti in Tripolitania e sostenuti da Turchia e Qatar.Paesi che, con la Francia, stanno mettendo all'angolo l'Italia, la cui influenza è in fase calante con l'uscita di scena del ministro Marco Minniti che aveva assunto precisi impegni a sostegno delle comunità della Tripolitania e della regione meridionale del Fezzan.Oltre 2mila arrivi da navi delle immancabili Ong, che continuano a raccogliere migranti nelle acque assegnate al pattugliamento della Guardia costiera libica, ma anche da navi militari italiane, francesi, britanniche e spagnole. Era dal luglio scorso che non si assisteva a flussi così ingenti, da aggiungere a quelli crescenti in atto dalla Tunisia, a conferma di come siano già venuti meno i frutti delle iniziative varate da Minniti per disciplinare l'operato delle Ong e potenziare le forze navali di Tripoli nel soccorrere i migranti e riportarli in Libia per affidarli alle agenzie dell'Onu che ne curano il rimpatrio.Dopo il calo del 78% degli sbarchi (13.303 dall'inizio dell'anno contro 60.228 dello stesso periodo dell'anno scorso), se si confermasse la tendenza degli ultimi giorni potremmo tornare presto ai livelli dell'emergenza dell'estate scorsa. Molto dipenderà dalla credibilità di Roma nel ribadire lo stop all'immigrazione illegale, la cui latitanza consentirebbe indubbi vantaggi e spazi di manovra alle lobby del soccorso e dell'accoglienza ben radicate in Italia come ai nostri rivali stranieri.L'ultimo umiliante esempio a questo proposito giunge dal Niger dove da mesi Roma tenta di far decollare la missione militare (MISIN) approvata in gennaio dal Parlamento ma che il governo di Niamey dice di non volere. Da mesi ormai 40 militari italiani hanno piantato le tende nel campo da basket della base statunitense all'aeroporto della capitale nigerina in attesa che il governo del paese del Sahel accrediti la missione, definendo i compiti addestrativi dei nostri militari (che dovrebbero salire a 140 e poi a oltre 400) e firmando un accordo che offra anche garanzie giuridiche ai militari italiani.I nigeriani e soprattutto i francesi (ancora egemoni in quella regione africana) non hanno apprezzato il rifiuto di Roma di affidare al contingente compiti di combattimento e di porlo sotto il comando di Parigi. Per questo boicottano la MISIN mentre l'Italia cerca di blandire il governo Niamey con donazioni di medicinali (27 tonnellate in un mese), l'ultima avvenuta lunedì, accolte con cortese freddezza da Niamey.Difficile digerire che la settima potenza economica mondiale e tra le prime 15 per spesa militare si faccia prendere per il naso da uno dei tre Stati più poveri del mondo a cui abbiamo donato l'anno scorso 100 milioni di euro di aiuti. Anche se, a proposito di credibilità, persino in Niger governano i partiti che hanno vinto le elezioni.