L'ultimo salvataggio mercoledì scorso al largo di Lampedusa. Una motovedetta della Guardia costiera ha recuperato 38 migranti che erano a bordo di un'imbarcazione affondata. È l'attività di un corpo marittimo istituito nel 1865, che dipende dai ministeri dei Trasporti, dell'Agricoltura e dell'Ambiente, ma può svolgere compiti per conto anche di altri ministeri. Come il ministero dell'Interno, nella mission legata alla gestione dei migranti e agli accordi internazionali di Frontex. Un organico di 10200 persone, di cui il 12 per cento donne, con 557 mezzi navali, 4 aerei e 14 elicotteri: è la Guardia costiera italiana, cui è affidata la gestione e vigilanza delle coste e dei porti, oltre agli interventi di salvataggio in mare.



Dal Comando generale a Roma dipendono 15 Direzioni marittime in più regioni, 55 Capitanerie di porto e 51 Uffici circondariali marittimi. In Calabria, ad esempio, teatro del tragico naufragio di Cutro, c'è una sola Direzione marittima a Reggio Calabria e 5 Capitanerie di porto a Corigliano calabro, Gioia Tauro, Reggio Calabria, Vibo Valentia e Crotone da cui dipendeva l'attività al largo di Cutro.

«La nostra attività di soccorso e le regole di ingaggio per le imbarcazioni in difficoltà di migranti sono regolate da convenzioni internazionali e dal Piano marittimo nazionale di salvataggio» spiega il comandante Cosimo Nicastro, portavoce del Comando generale della Guardia costiera. Che aggiunge: «L'ultimo aggiornamento tecnico del Piano risale al 2020, ma gli accordi di Frontex disciplinano i nostri ambiti di intervento e il rapporto con gli altri organismi, nei salvataggi e negli avvistamenti».

Oltre alle imbarcazioni della Guardia costiera, possono intervenire nei salvataggi le motovedette della Guardia di finanza, come i mezzi dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica militare.



La ricerca e soccorso a mare delle imbarcazioni di migranti è regolata dagli accordi internazionali dell'operazione Frontex. Solo nel 2021, la Guardia costiera è intervenuta in 300 operazioni di salvataggio di migranti. Ne sono stati soccorsi in totale 22.300. Un'attività che ha impegnato 374 uomini, con 36 soccorritori intervenuti in acqua.

Ma cosa prevedono le regole di intervento della Guardia costiera? Il Piano Sar marittimo, in sintonia con gli accordi di Frontex che prevedono il coordinamento tra i diversi Paesi nella segnalazione e nel soccorso delle imbarcazioni in difficoltà, disegna tre scenari. Tre diverse regole di ingaggio per la Guardia costiera. Si parte da una situazione di minore difficoltà a quella del naufragio con mare in tempesta. L'intervento può avvenire con «mezzi specializzati» o «mezzi concorrenti», pattugliatori, motovedette, navi e elicotteri. Nello scenario meno drammatico, il coordinamento è svolto in prima persona dalla Guardia costiera. La «seconda situazione operativa», che era quella di Cutro, prevede «condizioni meteomarine particolarmente avverse e distanza dalla costa tali che le risorse a disposizione delle Capitanerie di porto sono inadeguate».

Al soccorso sono allertate altre autorità statali, con la richiesta di intervento alla Marina militare e all'Aeronautica. Importante, naturalmente, resta il primo avvistamento e quindi la segnalazione delle imbarcazioni in difficoltà, che non sempre è fatto dai mezzi della Guardia costiera. Nel terzo caso, più grave, quello di disastri in mare, la direzione delle operazioni è affidata al Comando generale. Fondamentale resta il coordinamento tra i diversi corpi che possono intervenire nel soccorso. A Cutro, il primo avvistamento è stato di un aereo Frontex, che ha attivato una motovedetta della Guardia di finanza. «Nessuna segnalazione telefonica ci è arrivata dai migranti presenti a bordo dell'imbarcazione» ha specificato 11 giorni fa il Comando generale della Guardia costiera.