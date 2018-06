Sabato 9 Giugno 2018, 09:10 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2018 11:50

Lasullecomincia a sciogliersi e mostra ideinel tentativo di varcare il confine italiano per arrivare in Francia. Un corpo senza nome è stato ritrovato poche settimane fa non lontano da Bardonecchia, sul versante italiano delle Alpi, rannicchiato in una fessura del suolo. A scoprirlo è stato un cacciatore. Secondo la polizia transalpina, «avrebbe trascorso lì l'inverno»​.«Quest'uomo deve essersi perso», ipotizza Sylvia Massara, un'italiana intervistata da Le Monde. La polizia italiana sta cercando di decifrare le impronte digitali dell'uomo, un'operazione non facile dato il cattivo stato di conservazione del cadavere.