Migranti, nuovo naufragio in Libia. L'Unhcr denuncia: «114 dispersi»

Un nuovo naufragio di migranti, stavolta con 114 dispersi, è stato segnalato dall'Unhcr al largo delle coste libiche. «Un altro triste giorno in mare: oggi 276 rifugiati e migranti sono stati fatti sbarcare Tripoli, inclusi 16 sopravvissuti di un'imbarcazione che portava 130 persone, delle quali 114 sono ancora disperse in mare», riferisce un tweet della sezione libica dell'Alto commissariato Onu per i rifugiati. Anche un rappresentante dell'Unhcr, contattato dall'ANSA, conferma che si tratta di un nuovo naufragio.

Lunedì 2 Luglio 2018, 20:43 - Ultimo aggiornamento: 02-07-2018 21:22

