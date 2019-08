Migranti, nave Alan Kurdi a Sud di Lampedusa. Salvini: «Ong avvisata mezza salvata»

+++ Salvate durante la notte altre 68 persone con segni evidenti delle torture subite in Libia. 2 bimbi, 2 donne in gravidanza, una di 9 mesi con contrazioni. 123 persone a bordo dell'open Arms.

Ora abbiamo bisogno di un porto sicuro per farle sbarcare. https://t.co/3Wojr1A4Ih — Open Arms IT (@openarms_it) 2 agosto 2019

Venerdì 2 Agosto 2019, 12:48 - Ultimo aggiornamento: 02-08-2019 12:53

L'obiettivo della, nave della ong tedesca Sea Eye con 40 migranti soccorsi a bordo, era quello di entrare nel porto di Lampedusa. Ma appena è giunta in prossimità delle acque italiane, i militari della Guardia di Finanza sono saliti a bordo, consegnato al comandante il decreto di divieto di ingresso nel mare nazionale firmato da Matteo Salvini, Elisabetta Trenta e Danilo Toninelli. Adesso la situazione è in una fase di stallo.Salvini ha subito attaccato la Germania minacciando: «se entrano in acque italiane prenderemo possesso di quella imbarcazione. Stiamo giocando a rubamazzo? Basta, mi sono rotto le palle. Le navi saranno requisite e saliremo a bordo». Ieri in serata c'è stato il salvataggio della una ong: la spagnolauna ong spagnolache ha salvato 52 persone, tra cui 16 donne e 2 bimbi. «Ora abbiamo bisogno di un porto sicuro», chiedono anche loro.La capo missione Barbara Held della Alan Kurdi, prima di arrivare nei pressi delle acque italiane, aveva avvisato: «Stiamo andando a Lampedusa e spero che troveremo un porto sicuro che definitivamente non è in Libia. Le persone soccorse ci hanno detto che prima di tornare in Libia preferirebbe affogare in mare. Non lasceremo che ciò accada».A bordo della ong tedesca anche tre bambini, di cui uno ferito, due donne, di cui una incinta e due sopravvissuti all'attacco al centro di Tajoura. Molti di loro hanno testimoniato, ancora una volta, le terribili condizioni dei campi in Libia.Ma Salvini sembra non sente ragioni: «C'è una novità squallida e disgustosa: è in atto l'ennesima provocazione nel Mediterraneo. Sto raccogliendo elementi ma dimostreremo al mondo che non abbiamo lezioni da prendere: sicomportano davvero in maniera meschina i perfettini che vorrebbero dare lezioni al mondo».L'attacco è nuovamente rivolto al governo tedesco, che si era detto disposto ad accogliere parte dei 115 migranti sbarcati ieri ad Augusta dalla nave Gregoretti della Guardia Costiera. «Mi hanno girato una e-mail - continua il Ministro dell'Interno - che arriva dalla Commissione europea in cui c'è un ricatto da parte del Governo tedesco che si era impegnata a prendere 30 immigrati della Gregoretti: dicono che li prendono se facciamo sbarcare i 40 della Alan Kurdi».Ma il no di Salvini è secco: «Governo tedesco avvisato mezzo salvato, ong avvisata mezza salvata: se entrano in acque italiane prenderemo possesso di quella imbarcazione. Non accettiamo ordini e invasioni. Nel Mediterraneo ci sono 5 navi ong in questo momento che vorrebbero entrare in Italia. Se entrano in acque territoriali italiane, le sequestriamo una per una. Vediamo chi si stanca prima».