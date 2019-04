Migranti: la nave Mare Jonio riparte e querela Salvini

La Mare Jonio è salpata da Marsala per la sua quarta missione. Nonostante la diffida della Guardia costiera ad «eseguire operazioni di salvataggio in modo stabile ed organizzato» perchè non adeguatamente equipaggiata. E Mediterranea saving humans contrattacca presentando alla procura di Roma una denuncia-querela per la direttiva «ad navem» firmata dal ministro dell'Interno Matteo Salvini . Il titolare del Viminale, intanto, ha firmato oggi una nuova direttiva. Non per frenare le navi umanitarie questa volta, ma per invitare tutti i prefetti a monitorare con attenzione i centri islamici per contrastare la minaccia terroristica, «incarnata anche da singoli radicalizzati istigati dal messaggio propagandistico».L'IMPERATIVO MORALE«La nave è partita dal porto di Marsala, non ci hanno fermato. È un imperativo morale», ha sottolineato Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea in una conferenza stampa alla Camera. L'armatore della Mare Jonio, Alessandro Metz, ha illustrato la denuncia: «la direttiva Salvini presuppone che avremmo commesso il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, che supera 10 anni di pena e quindi la calunnia diventa aggravata. Salvini non scappi dal processo e vedremo se il suo atto è legittimo». Esponenti dell'attuale governo, si legge nel documento inviato alla procura della Capitale, hanno screditato «azioni ed intenti» delle ong «con una campagna di pubblica denigrazione senza precedenti».