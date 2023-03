Migranti, la nave Ong di Bansky in stato di fermo a Lampedusa. Naufragio in Tunisia, almeno 29 morti

Migranti in arrivo a Lampedusa con ogni mezzo, dai barconi che per miracolo attraversano il canale di Sicilia a pescherecci riservati a chi può pagare un prezzo più alto per la traversata. Proseguono senza sosta nell'isola siciliana gli arrivi di imbarcazioni salpate per la maggior parte dalle coste tunisine.

L'ultimo in ordine di tempo è un barchino di 7 metri, con a bordo 43 persone (19 donne e 2 minori) originarie di Costa d'Avorio, Mali e Guinea, soccorso, in area Sar italiana, dalla motovedetta Cp327 della Guardia costiera. Il gruppo, che ha riferito d'essere salpato da Sfax in Tunisia alle 21 di venerdì, è stato sbarcato alle 7 di stamane sul molo Favarolo. Ieri a Lampedusa erano stati registrati complessivamente 37 sbarchi con un totale di 1.387 persone. Il giorno prima c'erano stati 43 arrivi con 1.778 immigrati.

All'hotspot di contrada Imbriacola, all'alba di oggi - nonostante i massicci e ripetuti trasferimenti fatti effettuare ieri dalla Prefettura di Agrigento - si contavano 2.494 ospiti, a fronte di 400 posti disponibili. Durante la notte sono state trasferite, con il pattugliatore della Guardia di finanza, 128 persone a Pozzallo. Per la tarda mattinata è programmato il trasferimento, con il traghetto di linea per Porto Empedocle, di altri 180 migranti.