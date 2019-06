Migranti, a Pozzallo la nave Asso 25 con 62 a bordo. Salvini: li ospiterà il Vaticano

Pozzallo la nave commerciale Asso 25 con 60 uomini e due donne a bordo. La nave ha recuperato i migranti ieri, in acque Sar maltesi e inizialmente era diretta a Lampedusa ma nella notte vi è stata la scelta di farlo dirigere verso il porto ragusano. Pronta già la macchina dell'accoglienza nella banchina per accogliere i migranti che verranno trasferiti nell'hotspot di Pozzallo, riaperto dopo 5 mesi di chiusura, data dell'ultimo sbarco. Poi Ha attraccato nel porto dilacommercialecon 60 uomini e due donne a bordo. La nave ha recuperato iieri, in acque Sar maltesi e inizialmente era diretta a Lampedusa ma nella notte vi è stata la scelta di farlo dirigere verso il porto ragusano. Pronta già la macchina dell'accoglienza nella banchina per accogliere i migranti chePoi

Il nostro team è a #Pozzallo dove stanno per sbarcare le 62 persone tratte ieri in salvo dalla nave #Asso25 pic.twitter.com/2yI6UzTEjO — UNHCR Italia (@UNHCRItalia) 7 giugno 2019

I migranti, ha precisato il capo del Viminale, «verranno ospitati in strutture della Cei». Salvini ha ringraziato i vescovi «per la disponibilità a prendersi carico dell'accoglienza». «Gli sbarchi si sono ridotti del 90%, e i pochi che riescono ad arrivare, quelli di oggi, ad esempio, saranno accolti a spese del Vaticano, così ognuno fa la sua parte», ha aggiunto parlando in piazza a Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo.

Venerdì 7 Giugno 2019, 15:38 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2019 17:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«saranno accolti a spese del Vaticano, così ognuno fa la sua parte», ha detto Salvini