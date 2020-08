Migranti, dal 10 agosto riprendono i rimpatri dei tunisini arrivati a Lampedusa

Migranti, dal 10 agosto riprendono i rimpatri in Tunisia con 2 voli charter a settimana, ognuno con 40 persone a bordo. Dal 10 agosto, dunque, riprenderanno i rimpatri dei tunisini che sbarcano in Italia, voli che erano stati interrotti durante il lockdown: lo fa sapere il Viminale sottolineando che i voli rispetteranno quelli che sono gli accordi attualmente in vigore con il governo di Tunisi, vale a dire due aerei a settimana ognuno con un massimo di 40 persone a bordo, dunque un totale di 80 migranti a settimana.



In realtà alcuni voli charter sono già stati effettuati in queste ultime settimane in cui l'afflusso di migranti dalla Tunisia è esploso, con decine di sbarchi giornalieri a Lampedusa. Dal 16 luglio sono infatti 5 i voli effettuati che hanno consentito il rimpatrio complessivo di 95 tunisini. Il governo di Tunisi ha infatti chiesto che su questi aerei - come su quello già programmato per giovedì - ci fossero non più di 20 cittadini a volo. Dal 10 agosto, invece, si tornerà ai termini previsti dall'accordo. Dal 1 giugno al 3 agosto, dice ancora il Viminale, sono state rimpatriate complessivamente 266 persone: 116 in Tunisia e 103 in Albania.

