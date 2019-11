Lampedusa, la Guardia Costiera salva una bimba di un anno dalle onde alte quattro metri

Le attuali condizioni meteo-marine nell’area di Lampedusa sono in continuo peggioramento, con onde alte fino a 4 metri. Le operazioni di ricerca di eventuali dispersi a seguito del naufragio dello scorso 23 novembre a circa un miglio da Lampedusa proseguono con l’impiego di mezzi aerei della Guardia Costiera e di Frontex. Nelle attività di salvataggio sono stati impegnati anche i soccorritori marittimi "Rescue Swimmer" della Guardia Costiera. Si tratta di militari formati grazie ad un durissimo addestramento ed in grado di nuotare in condizioni meteo marine estreme per salvare vite umane come mostra il video del salvataggio di una bambina di quasi un anno effettuato, al largo di Lampedusa, da un soccorritore marittimo “Rescue Swimmer” della Guardia Costiera.



