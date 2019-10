Martedì 15 Ottobre 2019, 18:14 - Ultimo aggiornamento: 15-10-2019 18:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Circa 290 migranti a bordo di un barcone sono stati soccorsi a 32 miglia da Lampedusa , in acque Sar maltesi, da motovedette italiane della Guardia costiera e della Guardia di finanza che sono ora in attesa di un 'place of safety', un porto sicuro dove sbarcare.