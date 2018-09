«Più di 50 degli immigrati sbarcati dalla Diciotti erano così 'bisognosì di avere protezione, vitto e alloggio, che hanno deciso di allontanarsi e sparire! Ma come, non li avevo sequestrati? È l'ennesima conferma che non tutti quelli che arrivano in Italia sono 'scheletrini che scappano dalla guerra e dalla famè. Lavorerò ancora di più per cambiare leggi sbagliate e azzerare gli arrivi». Lo afferma il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

Mercoledì 5 Settembre 2018, 19:28 - Ultimo aggiornamento: 05-09-2018 20:03

