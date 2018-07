Venerdì 20 Luglio 2018, 00:33 - Ultimo aggiornamento: 20-07-2018 06:28

Sessantasei migranti sono diretti verso le coste siciliane. E' la nuova ondata di profughi che si sta dirigendo in queste ore verso la Sicilia, su due navi italiane, una della Capitaneria di Porto e una della Guardia di Finanza, che stanno facendo rotta verso Trapani dove dovrebbero arrivare in nottata. I migranti sono stati intercettati a largo di Pantelleria e soccorsi dopo una segnalazione da parte delle autorità militari tunisine che informavano che un barcone con diverse persone a bordo rifiutava il loro soccorso proseguendo la navigazione verso la Sicilia. La Capitanderia di Porto e la Guardia di Finanza si sono divise il carico mettendo in salvo 66 persone tra cui alcune donne e bambini.