Migranti, Viminale blocca nave italiana Vos Thalassa con 66 a bordo: trasferiti sulla Diciotti della Guardia costiera

Il nuovo caso della Vos Thalassa, la nave italiana che ha soccorso 66 migranti in acque libiche, tiene banco nel governo. Il Viminale ha detto no all'approdo in Italia del

Guardia costiera, la Diciotti, «che pure era più lontana rispetto ai libici che stavano entrando in azione», fa sapere il Viminale . La posizione del ministro dell'Interno «non cambia». Sono stato informati della situazione, oltre al premier Conte, anche Di Maio e Toninelli.



LEGGI ANCHE Migranti, Salvini: «Bloccherò rientro da Germania e Austria»

LEGGI ANCHE Migranti, il governo all’Ue: aiuti alla Libia e i profughi sono stati trasferiti su un'imbarcazione della, la Diciotti, «che pure era più lontana rispetto ai libici che stavano entrando in azione», fa sapere il Viminale . La posizione del ministro dell'Interno «non cambia». Sono stato informati della situazione, oltre al premier Conte, anche Di Maio e Toninelli.LEGGI ANCHELEGGI ANCHE

Orgoglioso della @GuardiaCostiera italiana che con nave Diciotti ha preso a bordo 60 migranti che stavano mettendo in pericolo di vita l'equipaggio dell'incrociatore italiano Vos Thalassa. Ora avanti con indagini per punire facinorosi. — Danilo Toninelli (@DaniloToninelli) 10 luglio 2018



«Orgoglioso della Guardia Costiera italiana che con nave Diciotti ha preso a bordo i migranti che stavano mettendo in pericolo di vita l'equipaggio dell'incrociatore italiano Vos Thalassa. Ora avanti con indagini per punire facinorosi», ha scritto il ministro delle Infrastrutture su Twitter.



Il «problema politico» posto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini al premier Conte, al vicepremier Di Maio e a Toninelli sulla vicenda dei migranti soccorsi dalla Vos Thalassa, fa sapere il Viminale, è il seguente: «la guardia costiera italiana non può sostituirsi a quella libica, soprattutto se i colleghi africani sono già entrati in azione».



Intanto la Difesa fa sapere che «non c'è nessun caso Trenta-Salvini, il governo rema unito e compatto verso la stessa direzione». Il riferimento è alle recenti polemiche in merito alla missione europea Eunavformed.

Martedì 10 Luglio 2018, 09:32 - Ultimo aggiornamento: 10-07-2018 10:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

rimorchiatore solitamente a servizio delle piattaforme petrolifere