Milano, studente di 15 anni precipita dal secondo piano della scuola: è grave

Un ragazzino di 15 anni è precipitato dal secondo piano dell'istituto salesiano Sant'Ambrogio, a Milano. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all'Ospedale Niguarda dove è arrivato in gravi condizioni. La vicenda è accaduta attorno alle 15 di oggi, in via Copernico 9/A. Sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile su segnalazione pervenuta al 112.

Il giovane si sarebbe lanciato dal secondo piano dell'istituto scolastico per cause in corso di accertamento. Sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo investigativo e della compagnia Milano Duomo.

