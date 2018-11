Accoltellato sul treno, gravissimo quarantenne a Milano: «Sono stati tre nordafricani»

Aggressione alla stazione di Quarto Oggiario a Milano. Un uomo di 40 anni è stato accoltellato all'interno della stazione in via Amoretti. L'italiano è stato ferito all'addome da un fendente ed è stato trasportato in condizioni gravi all'ospedale Niguarda. L'uomo è stato accoltellato sul binario due della stazione, il movente è ancora da chiarire.



S econdo quanto ricostruito finora il ferito è un tossicodipendente senza fissa dimora. Sarebbe stato ferito sul treno da tre nordafricani all'altezza di Garbagnate Milanese. Il 40enne è poi sceso alla stazione di Quarto, dove è stato soccorso dal 118 sul binario 2. Ancora da chiarire i motivi dell'aggressione avvenuta intorno alle 19.30.

Martedì 6 Novembre 2018, 22:36 - Ultimo aggiornamento: 06-11-2018 23:03

