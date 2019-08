Milano, due Tornado scortano un aereo: centralini delle forze dell'ordine tempestati di chiamate allarmate

Tre aerei militari hanno sorvolato questa mattina il cielo sopra Milano. Due caccia Tornado hanno scortato un aereo da trasporto C-130, sorvolando attorno alle 10 il capoluogo lombardo. L'Aeronautica Militare ha spiegato che si è trattato di una attività tecnico-addestrativa, «avvenuta nel pieno rispetto delle normative del volo e coordinata con le autorità e gli enti civili competenti del capoluogo lombardo». Nell'ambito del volo in formazione, in cui erano impiegati un velivolo da trasporto C-130J della 46esima Brigata Aerea di Pisa e due velivoli caccia Tornado del sesto Stormo di Ghedi, l'Aeronautica Militare ha effettuato anche riprese video fotografiche in alta definizione «con finalità di documentazione istituzionale e storica volta a sottolineare il legame tra la città di Milano e la Forza Armata».

Numerose le chiamate alle forze dell'ordine e all'Ente per l'aviazione civile. A metà mattina sciolto il mistero: era una esercitazione dell'aeronautica militare che ha approfittato del fatto che lo spazio aereo di Linate è chiuso per tre mesi per il rifacimento della pista e l'ammodernamento dello scalo.

Giovedì 1 Agosto 2019, 16:34 - Ultimo aggiornamento: 01-08-2019 17:21

