Milano, aggrediti dal pitbull di famiglia: due persone in ospedale

Un ferragosto da panico per una famiglia di Bonirola, frazione del Comune di Gaggiano (Milano), aggredita dal proprio pitbull poco dopo le 16. Il cane ha azzannato diversi componenti della famiglia ferendo in modo più grave un 27enne e un 35enne.



Il primo è stato soccorso e trasferito in codice giallo all'ospedale San Carlo, il secondo all'Humanitas, entrambi con ferite profonde agli arti inferiori e superiori. Sul posto, oltre a un'ambulanza e un elicottero del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Abbiategrasso Ultimo aggiornamento: 18:34