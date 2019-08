Milano, aggredita in strada da sconosciuto con coccio di bottiglia: grave 64enne

Non sarebbe in pericolo di vita, anche se ha riportato varie ferite, al braccio sinistro, alla clavicola, al collo e alla testa, tutte più o meno nella stessa zona, come per ripetuti fendenti.

Choc in strada adove unaè statada uno sconosciuto armato di un pezzo di vetro. È successo di mattina e al momento non è chiaro come sia nata l', se sia avvenuta a seguito di un diverbio o senza alcun motivo. L'uomo, uno, che avrebbe ferito la passante con un coccio di bottiglia o comunque con un oggetto tagliente, è stato arrestato. La persona ferita, una 64enne, è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale di Niguarda.