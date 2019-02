Quando si dice, una vita spericolata. In stile "fast and furious". Una donna di 84 anni è stata fermata dai carabinieri mentre guidava contromano lungo la corsia di sorpasso della tangenziale est in direzione Milano, all'altezza dello svincolo di Carugate (Milano). Fermarla è stata un'impresa non da poco.



Per bloccarla l'autista di una pattuglia della stazione carabinieri di Vimodrone (Milano) ha effettuato una manovra d'emergenza, posizionando l'auto di servizio di traverso sulla carreggiata e costringendola a frenare. L'anziana, visibilmente scossa, è stata identificata e aiutata ad uscire dalla tangenziale dagli agenti della Polizia Stradale.

Martedì 5 Febbraio 2019, 18:46 - Ultimo aggiornamento: 05-02-2019 19:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA