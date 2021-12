Milano, anziano ucciso in casa: dall'accetta alla benzina, il kit da Pulp Fiction del killer della motosega

Nove minuti in tutto. Dorel Grec, romeno di 35 anni, avrebbe impiegato poco per massacrare Pierantonio Secondi, l'ottantaduenne che, in base a una prima ricostruzione, aveva deciso di troncare la loro relazione.

La telecamera del condominio milanese di via Giulio Romano ha catturato l'immagine del killer. Quella di Grec, per gli inquirenti. Alle 20.35 di lunedì, mentre entra nell'androne e trascina a fatica un grande trolley nero. Dentro...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati