Milano, assicuratore inganna un'anziana e le sottrae un patrimonio: una casa, polizze, auto e box

La Guardia di Finanza ha arrestato un broker assicurativo e sua moglie per circonvenzione di un'anziana signora trovata in condizioni di indigenza e malnutrizione. La donna di 78 anni di Novate Milanese, economicamente benestante, sarebbe stata circuita dal proprio assicuratore e dalla giovane moglie moldava, i quali, approfittando del suo stato di solitudine e di fragilità emotiva, le hanno sottratto la quasi totalità del cospicuo patrimonio di cui disponeva.

Fin dall'aprile del 2017 i due soggetti, sfruttando la fiducia che la vittima aveva riposto nei loro confronti, hanno indotto la stessa a disporre dei propri beni e conti correnti a loro vantaggio per oltre 800.000 euro, denaro utilizzato per acquistare un immobile in provincia di Bergamo, 2 autovetture, 2 box nonchè per sottoscrivere una polizza vita per un valore di 200.000 euro. A ciò si è aggiunta un'ulteriore polizza vita dell'anziana del valore di 400.000 euro che il broker è riuscito a farsi intestare. A seguito delle indagini svolte dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Paderno Dugnano sotto la direzione del «pool fasce deboli» della Procura della Repubblica milanese e con il supporto anche dei Servizi sociali, i due responsabili, ai quali è stato sequestrato il patrimonio illecitamente accumulato, si trovano ora agli arresti domiciliari in esecuzione di apposita ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Milano.

