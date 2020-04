Milano, 15 auto incendiate in pochi giorni: preso il piromane di Città Studi

La fine di un incubo per i residenti della zona Città Studi a Milano: è stato fermato il presunto piromane che, negli ultimi giorni, aveva dato fuoco a 15 diverse automobili.



Si tratta di un 22enne bengalese, senza fissa dimora e con precedenti per danneggiamento. A suo carico pendevano anche due diversi provvedimenti di espulsione, firmati dalla Prefettura di Milano e dalla Questura di Roma, che però non erano mai stati eseguiti. L'arresto è giunto la scorsa notte, quando dopo l'incendio ad un'auto, due agenti in borghese lo hanno colto in flagrante.



Nell'ultima settimana, in zona Città Studi c'erano state ben 15 auto date alle fiamme, in una città deserta per l'emergenza coronavirus. Il giovane immigrato, che non ha saputo spiegare i motivi del suo gesto, è stato arrestato con l'accusa di danneggiamento e sarà processato per direttissima. Ultimo aggiornamento: 16:50