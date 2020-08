Milano, con l'auto travolgono pattuglia e scappano a piedi: feriti due carabinieri

Due carabinieri sono rimasti feriti a seguito di un incidente stradale, la notte scorsa a Cuggiono (Milano). Secondo quanto ricostruito fino ad ora, un'auto con a bordo due uomini e una donna, bruciando uno stop, ha travolto la vettura di pattuglia con a bordo i due militari in servizio alla compagnia di Legnano (Milano).



Autista e passeggeri sono fuggiti a piedi dopo l'impatto. Soccorsi, i due carabinieri sono stati trasportati in ospedale a Legnano per accertamenti, da dove sono stati dimessi con 15 giorni di prognosi. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato Ultimo aggiornamento: 12:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA