Bambini leggermente intossicati in piscina a Milano: sono 28 e hanno inalato vapori all'interno delle strutture "Jacaranda" di via Procaccini 69 a Milano.

Il personale del nucleo NBCR del Comando di Milano, intervenuto tempestivamente, sta effettuando le opere di bonifica per individuare anche le cause dell'intossicazione.

I bambini dell'età tra i 3 e i 5 anni sono stati convogliati in un'area Triage allestita da Croce Rossa e Vigili del Fuoco e sono sotto le cure dei sanitari. Dai controlli non presentano particolari problemi e sono tutti in codice verde.

Come stanno i bimbi

Quattro persone invece, tra cui tre bambini e un adulto, «a causa degli eccessivi vapori inalati» hanno «accusato una sintomatologia più acuta» e sono stati trasportati dal 118 in ospedale.