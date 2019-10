Milano, bimbo di 6 anni precipita dalle scale a scuola: volo di 10 metri, è gravissimo

Milano. Un bambino di 6 anni è stato trasportato in ospedale dopo essere precipitato nella tromba delle scale al secondo piano della propria scuola aMilano la «Pirelli» in via Goffredo da Bussero. Le sue condizioni sono considerate gravi. L'incidente è avvenuto alle 9.45. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, il piccolo avrebbe scavalcato la ringhiera finendo per precipitare nel vuoto.



Il bimbo ha subito un gravissimo trauma cranico ed è in prognosi riservata. Arrivato all'ospedale Niguarda, è stato portato in sala operatoria dove i medici stanno tentando di diminuire la pressione intracranica.

Il pm di Milano Francesco Ciardi, in vista dell'apertura di un fascicolo per lesioni colpose, ha disposto accertamenti sulla ringhiera e sugli altri presidi antinfortunistici della scuola.

Dalle prime informazioni raccolte dagli investigatori, infatti, il bimbo non sarebbe stato spinto ma avrebbe fatto tutto da solo. I militari stanno comunque ascoltando i suoi compagni e gli adulti presenti nella scuola.

