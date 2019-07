Milano, bambino di 5 anni si strappa i pantaloni giocando. La mamma lo punisce ustionandolo con il ferro da stiro

Lunedì 15 Luglio 2019, 13:39 - Ultimo aggiornamento: 15-07-2019 15:27

Ilsie la mamma lo punisce picchiandolo con. La donna, una marocchina di 27 anni che vive a, sarebbe andata tutte le furie dopo aver notato che il bambino si era strappato i pantaloni giocando, così lo ha steso a forza su un tavolo e perbollente.A riportare l'episodio è il Corriere della Sera che parla di una condizione di estremo disagio sociale. La madre davanti al giudice non ha saputo dare una spiegazione per i suoi atti, ha solo detto che all'epoca dei fatti era sotto stress. Oltre alle bruciature il bimbo aveva riportato diverse ecchimosi, forse dovute a precedenti violenze. La donna è stata sottoposta a un percorso di assistenza psicologica e ha patteggiato per una condanna a tre anni di carcere.Il bambino è stato allontanato dal nucleo familiare e affidato ai servizi sociali in attesa che il giudice decida sulla sua adottabilità. Il padre del bambino aveva lasciato la mamma quando la donna viveva ancora in Germania e pare non abbia mai voluto avere a che fare con il piccolo. In Italia la donna aveva trovato un altro compagno, anche lui indagato per violenze su minore.