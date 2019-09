Da Napoli a Milano, scacco alla gang dei rapinarolex in trasferta: rubavano gli orologi dai polsi dei passanti

Mercoledì 25 Settembre 2019, 13:08 - Ultimo aggiornamento: 25-09-2019 14:16

La polizia sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 6 rapinatori di Rolex appartenenti a una banda che ha commesso diversi colpi a Milano tra il novembre 2017 e il marzo 2018. Le indagini della Squadra mobile avrebbero dimostrato l'esistenza di uno schema ben collaudato da parte degli arrestati che agivano ognuno con uno specifico ruolo.Sono 6 le rapine contestate nell'ordinanza firmata il 25 settembre dal gip Anna Magelli, su richiesta del pm David Monti, alla «paranza» di scippatori trasfertisti arrestati dalla Squadra mobile. Gli episodi (5 consumati e uno tentato) sono avvenuti tra novembre 2017 e marzo 2018, il bottino complessivo è di oltre 100mila euro.Quattro destinatari del provvedimento erano già stati arrestati in flagranza nel marzo 2018 e stanno scontando le pene con le rispettive misure: Roberto Santopaolo di 35 anni, Antonio Mazzocchi di 37, Giuseppe Prinno di 52, il cugino omonimo di quest'ultimo Giuseppe Prinno di 43 Gli unici catturati stamattina sono Alessandro Canneva di 48 anni ed Ernesto Spaziale di 41.Canneva, socio e titolare di un ristorante in zona corso Vercelli, era il basista a Milano e aveva il compito di trovare alloggio agli scippatori. Prenotava i posti letto fingendo che fossero muratori in trasferta per ristrutturare il proprio locale. Spaziale, invece, si occupava di trasportare i mezzi dei rapinatori da Napoli a Milano a bordo di un furgone.