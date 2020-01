Milano, irrompe sull'altare durante la messa, insulta i fedeli e bestemmia: ventenne arrestato e multato

Ultimo aggiornamento: 16:24

Ha fatto irruzione sull'altare durante una. Per questo motivo, unè stato fermato,. È accaduto a, nella parrocchia Beata Vergine Immacolata e Sant'Antonio, in viale Corsica.L'episodio è avvenuto, come rende noto la Questura di Milano, nel tardo pomeriggio dello scorso lunedì, durante la tradizionale messa dell'Epifania. Il protagonista della vicenda è un, già noto alle forze dell'ordine, che ha fatto irruzione durante laper salire sull'altare,: «Siete tutti figli di t...a, andate a fare in c...o». L'epilogo del delirante monologo è stata addirittura una, che ha indotto i fedeli a chiamare le forze dell'ordine.La polizia ha cercato subito di fermare il giovane, che all'inizio aveva opposto resistenza agli agenti. Sottoposto a fermo e perquisizione, il ventenne egiziano è risultato in possesso di sostanze stupefacenti e per questo è stato denunciato. Come se non bastasse, per la bestemmia il giovane dovrà pagare unadi 102 euro.