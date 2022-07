Bimbo di 4 anni dimesso dall'ospedale muore il giorno dopo per peritonite: specializzanda e medico a processo

Si sono concluse le indagini per la morte di un bambino di 4 anni al policlinico di Milano avvenuta per una peritonite acuta non diagnosticata a novembre 2021. Ora rischiano il processo la specializzanda che lo visitò e il medico specialista che era di turno quella sera e che ha già firmato le dimissioni. L'accusa formulata dai magistrati è omicidio colposo.

Dimesso dall'ospedale, muore di appendicite

Secondo l'inchiesta del pm Paolo Filippini il piccolo, lo scorso novembre, era stato portato dai genitori al Pronto Soccorso dell'ospedale milanese con forti dolori all'addome e vomito ma era stato dimesso con una diagnosi di gastroenterite. Il giorno dopo però il bambino è peggiorato ed è quindi stato chiamato il 118. Immediata la corsa in ospedale ma inutilmente: quando il bimbo è arrivato, stando a quanto ricostruito dalle indagini, non c'era più nulla da fare, perché l'infiammazione da peritonite aveva gravemente compromesso le sue condizioni già critiche.

