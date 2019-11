Milano, due bulgare affiancano un anziano in panetteria e lo derubano del portafogli: incastrate dalle telecamere

Ultimo aggiornamento: 14:00

HannomentreDue donne hanno agito con destrezza, secondo quello che è sembrato essere un piano ben studiato, ai danni di una persona anziana che si trovava in una panetteria di via Victor Hugo a Milano.Le immagini delle telecamere di sicurezza hanno immortalato le due malviventi avvicinarsi all'uomo. Una lo ha distratto e l'altra, senza farsi notare, gli ha messo le mani in tasca estraendone il portafoglio. Non c'erano altri clienti, ma alcuni dipendenti della panetteria hanno notato qualcosa si strano. Dopo aver messo a termine il furto una delle due donne, entrambi di origini bulgare, hanno finto di trovare in terra il portafogli e lo hanno restituito all'anziano.Uscite dalla panetteria le donne sono state fermate dalla polizia e arrestate, anche grazie all'aiuto delle immagini. Ora dovranno rispondere dell'accusa di furto con destrezza.