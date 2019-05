Un albero è caduto all'altezza di via Lamarmora 5, in centro a Milano, coinvolgendo la linea aerea dell'Atm e infine schiantandosi su un taxi. Il conducente del veicolo è rimasto illeso, una donna di 72 anni è stata invece trasportata al Policlinico in condizioni non preoccupanti.

Uomo uccide la moglie durante una lite



L'incidente è avvenuto questo pomeriggio, l'albero era all'interno di una proprietà privata ma è caduto all'esterno. , l'albero era all'interno di una proprietà privata ma è caduto all'esterno.

Martedì 7 Maggio 2019, 15:51 - Ultimo aggiornamento: 07-05-2019 16:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA