Maxi operazione antidroga, arrestate 23 persone. Sequestrati 300 chili di stupefacenti

La massiccia operazione antidroga dei carabinieri del Comando provinciale di Milano è scattata alle prime luci del giorno. Il blitz è scattato nlle province di Milano, Como, Monza e Brianza, Novara, Reggio Emilia, Savona, Torino e Varese. Il bilancio è di 23 persone finite in manette. Sono tutti italiani: 16 sono finiti in carcere, 6 agli arresti domiciliari ed 1 all'obbligo di presentazione alla olizia giudiziaria.



Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo di cessione di sostanze stupefacenti, ricettazione, porto illegale di armi comuni da sparo, detenzione abusiva di armi e munizioni e intestazione fittizia di beni.



L'indagine, condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, ha consentito di individuare gruppi criminali ben organizzati, divisi in "batterie", che si rifornivano di cocaina da soggetti di origine calabrese, contigui alla 'ndrangheta, nonché di hashish e marijuana dalla Spagna e da cittadini nordafricani operanti nel capoluogo meneghino e nell'hinterland.



La redistribuzione dello stupefacente agli acquirenti, anche a domicilio, avveniva in Lombardia, Piemonte e Liguria. I militari hanno sequstrato più di 300 chili di droga.

