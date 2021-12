Milano,truffa sull'aspettativa: la Guardia di Finanza sequestra 600.000 euro a sindacati Cisl

Contributi senza lavorare: truffa all'Inps. I finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Milano hanno eseguito il sequestro preventivo di oltre 600.000 euro nei confronti di alcune sigle sindacali lombarde Cisl.

L'ipotesi di reato riguarda una possibile truffa perpetrata ai danni dell'Inps posta attraverso l'uso dell'aspettativa sindacale non retribuita. Allo stato delle indagini, dalle investigazioni effettuate dalla Gdf di Milano - con l'ausilio di funzionari Inps - «risulterebbe che numerosi sindacalisti, pur lavorando in via esclusiva presso le associazioni sindacali, sarebbero stati formalmente assunti da società compiacenti senza avervi mai lavorato effettivamente, al solo fine di consentire ai sindacati di appartenenza di fruire dello sgravio contributivo».

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Napoli, controlli nelle stazioni ferroviarie: denunciate tre persone... IL CASO Green pass falsi ma funzionanti venduti a 100 euro su Telegram:... IL CASO Paper moon 2, blitz anche in Campania nell'inchiesta sulla...

«L'ipotesi di reato, per la quale sono in corso le indagini preliminari - scrive il procuratore facente funzione di Milano Riccardo Targetti in una nota - riguarda una possibile truffa perpetrata ai danni dell'Inps posta in essere dalle predette associazioni attraverso l'indebita fruizione di aspettativa sindacale non retribuita». Tale istituto, «previsto dall'art. 31 della Legge 300/1970», il cosiddetto Statuto dei lavoratori, «riconosce il diritto del lavoratore, eletto al fine di ricoprire una carica sindacale, di poter essere collocato in aspettativa non retribuita percependo la sola retribuzione dal sindacato (e non più dal datore di lavoro originario) beneficiando della contestuale contribuzione figurativa».

In sintesi, spiega ancora la Procura, «il lavoratore vede riconosciuto dall'Inps, ai fini pensionistici, i contributi maturati, senza che né il datore di lavoro né il sindacato abbiano effettuato versamenti in denaro». Un beneficio che viene riconosciuto «a condizione che il lavoratore-sindacalista abbia prestato la propria attività lavorativa per un periodo minimo di 6 mesi presso il datore distaccante». Dalle indagini, invece, condotte «con l'ausilio di funzionari Inps», è venuto a galla un sistema attraverso il quale «numerosi sindacalisti» sarebbero stati assunti solo sulla carta «da società compiacenti» senza avervi mai lavorato. E ciò permetteva «ai sindacati» di ottenere gli sgravi sui contributi.

L'indagine si avvale di un testimone che avrebbe riferito il meccanismo dell'assunzione. Nel 2011 le avrebbero comunicato «che, per risparmiare, mi avrebbero fatto assumere da una società di loro amici e che, dopo 6 mesi, mi avrebbero distaccato in Legge 300», ossia in aspettativa sindacale non retribuita, «per ottenere un risparmio contributivo, mio malincuore accettai tale proposta». Lo ha messo a verbale, come si legge negli atti dell'inchiesta milanese che ha portato ad un sequestro da 600mila euro a carico di sigle sindacali lombarde della Cisl, una ex responsabile delle politiche lavorative della Cisl Lombardia. La donna nel suo verbale, tra l'altro, oltre a Renato Zambelli indagato in qualità di dirigente di Cisl Milano Metropoli, tira in ballo pure il segretario generale della Cisl Lombardia Ugo Duci e Carlo Gerla, segretario generale Cisl Milano Metropoli (questi ultimi due non risultano tra gli indagati nell'ordinanza del gip). In particolare, stando al racconto della donna, quando l'azienda per cui sarebbe stata assunta falsamente era in liquidazione, lei si sarebbe rivolta a Duci «avendo paura di perdere il mio posto di lavoro». E, sempre secondo il verbale della sindacalista, lui le avrebbe detto: «Hai firmato tu il distacco sindacale e quindi sei anche tu responsabile, nella vita esistono due tipi di uomini, gli uomini liberi e i servi». E lei le avrebbe risposto: «allora chiamami serva».

Tra i 12 indagati figura, invece, Gilberto Mangone, ex segretario generale aggiunto della Cisl Milano Metropoli, assieme ad altri dirigenti e responsabili sindacali delle numerose sigle coinvolte nel sequestro. Negli atti anche i nomi delle aziende («società coinvolte», si legge) con cui sarebbero stati siglati i contratti di lavoro fittizi, tra cui anche Tecnimont spa, Obiettivo Lavoro spa, Randstad Italia spa, Liquigas spa e molte altre.