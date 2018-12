Sabato 1 Dicembre 2018, 16:02 - Ultimo aggiornamento: 01-12-2018 16:34

In tremila sono scesi in piazza a Milano per manifestare contro la decisione del ministero dell'Interno di chiudere la struttura di accoglienza per richiedenti asilo di via Corelli, il Cas, e trasformarlo in Cpr, centro per il rimpatrio. I manifestanti si sono dati appuntamento in piazza Piola con striscioni e cartelloni "Fermare Salvini" e "Mai più lager".La struttura di via Corelli era diventata un centro per l'integrazione nel 2013: una decisione ora cancellata su decisione del ministro dell'Interno Matteo Salvini. In piazza dei centri sociali, della Rete Studenti e dall'Arci Lombardia.