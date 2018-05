Un detenuto del carcere di Opera che era ricoverato presso un ospedale di Milano, è evaso, a quanto si apprende, dalla struttura eludendo la sorveglianza di tre agenti. Sempre a quanto si apprende, il detenuto era «attenzionato» ad un livello alto per rischio radicalizzazione islamica. Il detenuto stava scontando una condanna per traffico internazionale di stupefacenti. Sono scattate le ricerche da parte del Nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria, a livello nazionale, per individuarlo.

Venerdì 18 Maggio 2018, 09:54 - Ultimo aggiornamento: 18-05-2018 10:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA