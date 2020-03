Milano, litiga con la madre e la accoltella: la donna è in fin di vita

Una donna di 66 anni è stata trovata accoltellata al torace la notte scorsa in casa ad Abbiategrasso (Milano) in via Antonio Sciesa. È stata trasportata all'ospedale Niguarda dove è in gravi condizioni. La donna è stata raggiunta da almeno cinque fendenti.



Il figlio della donna è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, alterato dall'alcool, ha aggredito la madre al culmine di un litigio. Si trova ora in carcere a Pavia. Ultimo aggiornamento: 09:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA