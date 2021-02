Milano, donna accoltellata e uccisa in strada: fermato il convivente

E stato fermato il convivente - un cittadino di 43 anni di origine albanese - per l'omicidio di Luljeta Heshta, 47 anni, accoltellata cinque volte, tre alla schiena e due alle gambe, ieri in strada a Pedriano di San Giuliano Milanese, comune alle porte di Milano. Lo rende noto il procuratore di Lodi, Domenico Chiaro. L'uomo non ha ammesso le sue responsabilità, «nonostante contro di lui ci siano indizi plurimi».

Morta in ospedale dopo essere stata accoltellata in strada: donna di 47 anni uccisa nel Milanese. Aperta una inchiesta

Ultimo aggiornamento: 12:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA