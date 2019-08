Spacciava cocaina e hashish nonostante fosse incinta. A Milano, in zona via Padova, la polizia ha arrestato una donna, al quinto mese di gravidanza, per spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un'attività contro lo spaccio di droga, gli agenti hanno sorpreso la donna mentre scendeva nel cortile della sua abitazione in Via Cavezzali per incontrare un acquirente e vendergli mezzo grammo di cocaina. I due sono stati bloccati e nell'appartamento della donna gli agenti hanno trovato 12 grammi di cocaina e 7 grammi di hashish nascosti dietro un pannello.

Sabato 17 Agosto 2019, 14:39 - Ultimo aggiornamento: 17-08-2019 14:47

