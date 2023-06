Milano, donna muore investita da un treno nella stazione di Cesate

Una donna è stata investita da un convoglio Trenord fra Cesate e Garbagnate Milanese in provincia del capoluogo. È accaduto verso le 16.30. Il treno stava percorrendo la tratta Como Lago-Milano Cadorna. Sul posto sono presenti mezzi e personale di soccorso.La persona è deceduta, al momento non si conosono ancora l'età e i dati principali per l'identificazione. Lo ha reso noto il 118 spiegando che si tratterebbe di un suicidio.