Donna molestata e picchiata in pieno centro ​da un senzatetto

Un senzatetto è stato arrestato dalla polizia per violenza sessuale perché ha molestato e colpito con uno schiaffo una 33enne in pieno centro a Milano. La donna stamani si trovava in piazza Santa Maria Beltrade, non distante da piazza Duomo, quando è stata strattonata dall'uomo, con precedenti penali, che l'ha bloccata e l'ha molestata.



La donna è riuscita a divincolarsi e a quel punto l'aggressore l'ha colpita con uno schiaffo al volto. Alcuni passanti hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti che hanno arrestato l'uomo, su disposizione del pm di turno Paolo Filippini.