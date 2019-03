Martedì 19 Marzo 2019, 19:37 - Ultimo aggiornamento: 19-03-2019 19:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

in via Gian Battista Piranesi, zona Porta Vittoria.che non aveva notizie della madre da due giorni e ha quindi chiamato il 112.Intorno alle 16 gli agenti delle Volanti con i vigili nel fuoco sono entrati nell'appartamento, trovato a soqquadro, dove è stato necessario spegnere un principio di incendio. Secondo quanto riferito finora dalla Questura,, un elemento che induce gli investigatori della Squadra mobile a considerare l'ipotesi di omicidio.