Milano, donna trovata morta con coltellate all'addome: si indaga sui tre figli in casa con lei

Una donna spagnola di 61 anni è stata trovata morta in casa, nella notte, a Cologno Monzese (Milano). Il cadavere è stato rinvenuto dai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni che, alle 4.30 circa, sono intervenuti in un condominio di via Bergamo su richiesta di alcuni vicini che sentivano rumori e urla provenienti da un appartamento. Come rilevato dai carabinieri, sul corpo della donna c'erano numerose ferite da arma da taglio all'altezza dello sterno e dell'addome. In casa erano presenti il figlio 28enne e due gemelle 24enni.

APPROFONDIMENTI IL GIALLO Simonetta Cesaroni, una commissione d'inchiesta in Parlamento per... LA VIOLENZA Roma, gli stupratori a casa: «Siamo pronti ad uccidere».... L’INCHIESTA Napoli, Anastasiia uccisa e bruciata dall'ex fidanzato: le fiamme...

Ex modella morta in casa da 15 giorni, chi era Claudia Bernardi e cosa le è successo: l'ultimo post e il racconto del papà

La donna, con coltellate allo sterno e all'addome, é stata trovata in camera da letto. I tre giovani saranno sentiti dagli inquirenti, al termine dei rilievi dei militari del Nucleo Investigativo di Milano e del medico legale, coordinati dalla Procura di Monza.Sul posto, oltre ai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, anche quelli della scientifica del Nucleo investigativo di Milano, il medico legale ed il pm della Procura di Monza. Sono in corso indagini per ricostruire l'accaduto.